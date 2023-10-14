14.10.2023 20:27 Дмитро Колонєй

В Україні відмовляться від єдиного податку для ФОП: дізнайтеся чому

В Україні хочуть ввести польську систему оподаткування.



РЕДПОСТ

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Медіа гарячих новин, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева («Слуга народу») перехід на польську систему оподаткування ФОПів Україні не вводитимуть до кінця війни. Крім того, польська модель не є єдиним варіантом, що розглядається.

Однак, за його словами, у майбутньому систему єдиного податку все одно доведеться змінювати.

«Система єдиного податку, що працює зараз, перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу, а стала способом ухилення від податків великого бізнесу. З цією системою нас в ЄС ніхто не візьме, давайте говорити правду», – зазначив Гетманцев.

Він уточнив, що насправді не наполягає на жодній конкретній моделі, зокрема й польській. Проте Міністерство фінансів наразі вивчає переважно моделі оподаткування, що діють у країнах Східної Європи.

"Потрібно, щоб наше оподаткування не відрізнялося від оподаткування в ЄС. Я з цим абсолютно згоден…. За зразком одна з країн, що розглядаються, – це Польща", – пояснив Гетманцев.

Ця країна, на думку Гетманцева, є яскравим прикладом того, чого може досягти України. Польща пройшла шлях від небагатої держави до місця в топ-30 найбагатших країн світу, і зробити це їй вдалося завдяки членству в ЄС та ґрунтовним реформам.

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«Фактично Польща була на одному рівні з Україною у 1991 році, зараз нема чого порівнювати. Вони втричі чи чотири рази нас багатші. Щоб наздогнати Польщу, нам потрібно 30 років без ефекту членства в ЄС. Це хороший приклад, який ми повинні наслідувати», – зазначив нардеп.

Що передбачає польська система оподаткування ФОПів

Раніше Гетманцев пояснював, що польська модель оподаткування ФОП передбачає вищі ліміти за операціями – 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн (198 тис. євро).

Крім того, ставки податків різняться для різних видів діяльності. Наприклад, у Польщі торгівля оподатковується 3%, низький податок встановлено також для виробництва. А податки на послуги значно вищі – від 12% до 20%.

«Наше завдання – відмежувати малий бізнес від середнього та великого. Це зараз основна проблема єдиного податку та системи оподаткування малого бізнесу… У цьому й полягає проблема оподаткування єдиним податком – неможливість розмежувати великий та середній бізнес від малого, коли великий бізнес мімікрує під малий», – пояснював Гетманцев.