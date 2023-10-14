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14.10.2023  20:27   Дмитро Колонєй

В Україні відмовляться від єдиного податку для ФОП: дізнайтеся чому

В Україні хочуть ввести польську систему оподаткування.


РЕДПОСТ
Як повідояляє  РЕДПОСТ, із посиланням на Медіа гарячих новин, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева («Слуга народу») перехід на польську систему оподаткування ФОПів Україні не вводитимуть до кінця війни. Крім того, польська модель не є єдиним варіантом, що розглядається.
 
 Однак, за його словами, у майбутньому систему єдиного податку все одно доведеться змінювати.
 
«Система єдиного податку, що працює зараз, перестала виконувати функцію підтримки малого бізнесу, а стала способом ухилення від податків великого бізнесу. З цією системою нас в ЄС ніхто не візьме, давайте говорити правду», – зазначив Гетманцев.
 
Він уточнив, що насправді не наполягає на жодній конкретній моделі, зокрема й польській. Проте Міністерство фінансів наразі вивчає переважно моделі оподаткування, що діють у країнах Східної Європи.
 
"Потрібно, щоб наше оподаткування не відрізнялося від оподаткування в ЄС. Я з цим абсолютно згоден…. За зразком одна з країн, що розглядаються, – це Польща", – пояснив Гетманцев.
 
Ця країна, на думку Гетманцева, є яскравим прикладом того, чого може досягти України. Польща пройшла шлях від небагатої держави до місця в топ-30 найбагатших країн світу, і зробити це їй вдалося завдяки членству в ЄС та ґрунтовним реформам.
 

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«Фактично Польща була на одному рівні з Україною у 1991 році, зараз нема чого порівнювати. Вони втричі чи чотири рази нас багатші. Щоб наздогнати Польщу, нам потрібно 30 років без ефекту членства в ЄС. Це хороший приклад, який ми повинні наслідувати», – зазначив нардеп.
 
Що передбачає польська система оподаткування ФОПів
 
Раніше Гетманцев пояснював, що польська модель оподаткування ФОП передбачає вищі ліміти за операціями – 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн (198 тис. євро). 
 
Крім того, ставки податків різняться для різних видів діяльності. Наприклад, у Польщі торгівля оподатковується 3%, низький податок встановлено також для виробництва. А податки на послуги значно вищі – від 12% до 20%.
 
«Наше завдання – відмежувати малий бізнес від середнього та великого. Це зараз основна проблема єдиного податку та системи оподаткування малого бізнесу… У цьому й полягає проблема оподаткування єдиним податком – неможливість розмежувати великий та середній бізнес від малого, коли великий бізнес мімікрує під малий», – пояснював Гетманцев.
 
 
Источник:   Медіа гарячих новин
 Тэги:  прогноз, гроші, податки, бізнес, фоп
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