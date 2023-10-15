    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня
15.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 15–20°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Іній зранку обіцяє суху та сонячну погоду.
  • Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно.
  • А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму.
  • Якщо почався сильний листопад, то незабаром похолодає.
  • У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня 13.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 жовтня 12.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 