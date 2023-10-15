15.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 15–20°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Іній зранку обіцяє суху та сонячну погоду.

Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно.

А якщо сильний дощ і льодяний вітер – на студену зиму.

Якщо почався сильний листопад, то незабаром похолодає.

У цей час відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку 0 градусів Цельсія.