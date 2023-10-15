Прогноз погоди у Харкові на 15 жовтня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 5–10° тепла, вдень 15–20°.
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День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
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