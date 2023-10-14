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14.10.2023  19:41   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаційних ударів по чотирьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

 

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  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Крім того противник завдав авіаційних ударів біля Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Харківщини: Синьківка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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