Ворог завдав авіаційних ударів по чотирьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.
14 жовтня – Всесвітній день стандартів.
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