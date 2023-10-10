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10.10.2023  11:21   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини успішно нейтралізували 114 вибухонебезпечних предметів за добу

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

сапери ДСНС у Харківській області

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 

Протягом останньої доби, 9 жовтня, піротехнічні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження приблизно 11,6 гектарів території, включаючи 1,4 гектара, які було проскановано за допомогою механізованих засобів розмінування. Також було перевірено 4 кілометри ліній електропередач та 14 приватних господарств у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами було виявлено та безпечно знешкоджено 114 небезпечних предметів, включаючи міни, вибухівки та боєприпаси. Для цих робіт залучили 35 піротехнічних груп ДСНС, в яких було 169 саперів і використано 71 одиницю техніки.

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Загалом, з моменту початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3722 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2680 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. За цей час було виявлено та безпечно знешкоджено 79 584 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори Харківщини фіксують наслідки чергового російського обстрілу Куп’янщини, під час якого травмовано троє людей, серед яких поліцейський.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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