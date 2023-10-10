Рятувальники Харківщини успішно нейтралізували 114 вибухонебезпечних предметів за добу

10.10.2023 11:21 Рита Парфенова

Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

Протягом останньої доби, 9 жовтня, піротехнічні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження приблизно 11,6 гектарів території, включаючи 1,4 гектара, які було проскановано за допомогою механізованих засобів розмінування. Також було перевірено 4 кілометри ліній електропередач та 14 приватних господарств у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами було виявлено та безпечно знешкоджено 114 небезпечних предметів, включаючи міни, вибухівки та боєприпаси. Для цих робіт залучили 35 піротехнічних груп ДСНС, в яких було 169 саперів і використано 71 одиницю техніки.

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Загалом, з моменту початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3722 гектари території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2680 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. За цей час було виявлено та безпечно знешкоджено 79 584 вибухонебезпечних предметів.