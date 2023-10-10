10.10.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині під час руху спалахнув автобус

Займання транспортного засобу сталося на трасі поблизу смт Малинівка Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

О 06:53 Служба порятунку отримала повідомлення про загоряння транспортного засобу на трасі поблизу смт Малинівка Чугуївського району Харківщини.

На місце були терміново направлені вогнеборці Харківського та Луганського гарнізонів. По прибуттю було встановлено, що полум’ям охоплено автобус, у якого під час руху зайнявся моторний відсік. Площа пожежі складає 10 кв. м.

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Загоряння за лічені хвилини було локалізовано та о 07:57 остаточно ліквідовано. Постраждалих немає. Причини наразі встановлюють відповідні фахівці.