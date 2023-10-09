09.10.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати виплати у розмірі 3600 гривень на одну людину.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Виплати надходитимуть упродовж 3 місяців на банківський рахунок. Програму грошової допомоги реалізує Естонська рада у справах біженців.

Звернутися можна через 6 місяців після отримання попередньої виплати. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення.

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Програма грошової допомоги розрахована на підтримку мешканців у таких областях:

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській,

Харківській,

Херсонській,

Миколаївській.

Щоб отримати допомогу, необхідно:

1. Подати заявку за номером: (067) 105-28-03 (з 09:00 до 12:00).

2. Заповнити онлайн-форму.

3. Очікувати, поки ваша заявка буде опрацьована. Перевірити її статус можна за посиланням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася ще одна філія поліклініки №10.