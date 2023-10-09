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09.10.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати виплати у розмірі 3600 гривень на одну людину.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Виплати надходитимуть упродовж 3 місяців на банківський рахунок. Програму грошової допомоги реалізує Естонська рада у справах біженців.
 
Звернутися можна через 6 місяців після отримання попередньої виплати. Пріоритет для отримання фінансової допомоги надається найбільш вразливим категоріям населення.
 
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Програма грошової допомоги розрахована на підтримку мешканців у таких областях:
 
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Харківській,
  • Херсонській,
  • Миколаївській.
Щоб отримати допомогу, необхідно:
 
  • 1. Подати заявку за номером: (067) 105-28-03 (з 09:00 до 12:00). 
  • 2. Заповнити онлайн-форму.
  • 3. Очікувати, поки ваша заявка буде опрацьована. Перевірити її статус можна за посиланням.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрилася ще одна філія поліклініки №10.

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харків, допомога
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