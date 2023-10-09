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09.10.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові відкрилася ще одна філія поліклініки №10

У Департаменті охорони здоров’я нагадали, що у філіях закладу харків’яни мають змогу отримати консультацію лікарів, пройти обстеження та підписати декларацію з сімейним лікарем.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Філія Міської поліклініки №10 відкрилася за адресою: вул. Метробудівників, 24 (на базі філії дитячої поліклініки).
 
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Телефони реєстратури: (096) 163-43-72 (вул. Метробудівників, 24); (098) 208-36-56 (вул. Академіка Павлова, 271); (098) 424-53-52 (вул. Шевченка, 133).
 
Також до відкриття готується філія на вул. Героїв Праці, 2/48.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, медицина
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