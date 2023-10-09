09.10.2023 15:31 Дмитро Колонєй
У РФ намагатимуться звинуватити Україну у крадіжці зброї та підтримці ХАМАС
Спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України що російське ГРУ передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.
Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.
Ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.
Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.
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