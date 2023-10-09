    
Главная Новини Харкова Армія У РФ намагатимуться звинуватити Україну у крадіжці зброї та підтримці ХАМАС
09.10.2023  15:31   Дмитро Колонєй

У РФ намагатимуться звинуватити Україну у крадіжці зброї та підтримці ХАМАС

Спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України що російське ГРУ передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.
 
Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Ці фейки мають лягти в основу низки «викривальних публікацій» та «розслідувань» у західних ЗМІ.
 
Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.
 
Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.
 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  фейк, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Армія Окупанти намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків, які вкидують 19.09 Армія "Загибель пів мільйона військових ЗСУ" - новий фейк окупантів 13.09 Суспільство РНБО попереджає про фейкову новину, яку розповсюджують в Україні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 