Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

08.10.2023 11:56 Рита Парфенова

Протягом доби 7 жовтня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 63 вибухових предмети.

Протягом минулої доби, 7 жовтня, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження площі приблизно 4,7 гектара, включаючи 5080 квадратних метрів за допомогою машин механізованого розмінування. Також було оглянуто 2,8 кілометри ліній електропередач, 30 метрів газопроводів і 210 квадратних метрів акваторії водойм у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

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Саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій було виявлено та успішно знешкоджено 63 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих роботах брали участь 34 піротехнічних розрахунки ДСНС, які складалися з 168 саперів та використовували 69 одиниць спеціальної техніки.

Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС оглянули близько 3710 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2676 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. В результаті цих робіт було виявлено та знешкоджено 79 тисяч 470 вибухонебезпечних предметів.