    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
08.10.2023  11:56   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 7 жовтня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 63 вибухових предмети.

На Харківщині минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 63 вибухових предмети
 
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Протягом минулої доби, 7 жовтня, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження площі приблизно 4,7 гектара, включаючи 5080 квадратних метрів за допомогою машин механізованого розмінування. Також було оглянуто 2,8 кілометри ліній електропередач, 30 метрів газопроводів і 210 квадратних метрів акваторії водойм у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Саперами Державної служби з надзвичайних ситуацій було виявлено та успішно знешкоджено 63 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У цих роботах брали участь 34 піротехнічних розрахунки ДСНС, які складалися з 168 саперів та використовували 69 одиниць спеціальної техніки.
 
Загалом, з початку бойових дій піротехніки ДСНС оглянули близько 3710 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2676 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. В результаті цих робіт було виявлено та знешкоджено 79 тисяч 470 вибухонебезпечних предметів.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 04.10 Надзвичайні події Півтори сотні вибухових предметів знешкодили на Харківщині протягом доби 03.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 