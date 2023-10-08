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08.10.2023  11:02   Рита Парфенова

У Харкові зупинили чоловіка з наркотиками у кішені

Ймовірного наркозбувача патрульні затримали вечері 7 жовтня у Харкові.

У Харкові вечері 7 жовтня патрульні затримали ймовірного наркозбувача. У Харкові вечері 7 жовтня патрульні затримали ймовірного наркозбувача.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 

Під час патрулювання Шевченківського району міста, патрульні звернули увагу на чоловіка, який виявив дивну поведінку. Помітивши службове авто, чоловік змінив напрямок руху та намагався втекти. Поліцейські вирішили перевірити цю ситуацію.

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Під час поверхневої перевірки, інспектори виявили об'ємний пакет у одній з кишень чоловіка. Він зізнався, що у цьому пакеті міститься наркотична речовина "солі", яку він намірявся продавати через "закладки". Цей факт був підтверджений чисельними фотографіями в телефоні чоловіка.


Патрульні викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Далі слідчі будуть розслідувати цей випадок.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській та Полтавській областях припинено незаконний продаж сигарет та лікеро-горілчаних виробів.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  наркотики, харків
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