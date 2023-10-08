У Харкові зупинили чоловіка з наркотиками у кішені

Ймовірного наркозбувача патрульні затримали вечері 7 жовтня у Харкові.
Під час патрулювання Шевченківського району міста, патрульні звернули увагу на чоловіка, який виявив дивну поведінку. Помітивши службове авто, чоловік змінив напрямок руху та намагався втекти. Поліцейські вирішили перевірити цю ситуацію.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу на місце події. Далі слідчі будуть розслідувати цей випадок.
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