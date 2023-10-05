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05.10.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

У Харківській та Полтавській областях припинено незаконний продаж сигарет та лікеро-горілчаних виробів

Днями в рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у місцях можливого накопичення фальсифікованих товарів у Харківській та Полтавській областях.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.
 
Обшуки здійснювала спільна міжвідомча група в складі оперативних співробітників управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управління ДПСУ, детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області та силової підтримки військовослужбовців 10 мобільного прикордонного загону, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
 
 
Правоохоронці вилучили понад 180 тис. пачок сигарет, близько 37 тис. літрів лікеро-горілчаних виробів в асортименті. Орієнтовна загальна вартість вилученого становить більш як 23 млн грн.
 
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Фігурантам справи загрожує відповідальність, передбачена ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  події, харків
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