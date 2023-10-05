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05.10.2023  11:18   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1149 повідомлень про правопорушення та події.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 

Із метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.

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За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 40 осіб.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що від ворожих обстрілів на Харківщині спалахнули чотири пожежі.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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