Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували більш ніж на 1149 повідомлень про правопорушення та події.
Із метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 4200 транспортних засобів.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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