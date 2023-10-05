Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби, 4 жовтня, піротехнічні розрахунки ДСНС продовжили свою роботу. Вони провели обстеження площі близько 7 гектарів, включаючи 8620 квадратних метрів з використанням механізованої техніки. Також було розмінування 5 кілометрів електропередач, 2 кілометрів газопроводів та відремонтовано 4 приватних домогосподарства в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

За результатами цих робіт, саперами було виявлено та знешкоджено 51 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для виконання цих операцій було залучено 32 піротехнічні розрахунки ДСНС, складаючи 157 саперів та 64 одиниці техніки.

Загалом, з моменту початку бойових дій піротехнічні групи ДСНС обстежили близько 3679 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2662 кілометри ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 213 кілометрів газопроводів. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 79 тисяч 248 вибухонебезпечних предметів.