Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 4 жовтня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 51 вибуховий предмет.
Протягом останньої доби, 4 жовтня, піротехнічні розрахунки ДСНС продовжили свою роботу. Вони провели обстеження площі близько 7 гектарів, включаючи 8620 квадратних метрів з використанням механізованої техніки. Також було розмінування 5 кілометрів електропередач, 2 кілометрів газопроводів та відремонтовано 4 приватних домогосподарства в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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