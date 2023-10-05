    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади
05.10.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади

Світло у селі Українка Вовчанської громади зникло на початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі енергетики закінчують роботи і незабаром заживлять усіх споживачів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, Українка потерпала від інтенсивних обстрілів, через що електромережі постраждали на 70-90%. Внаслідок цього були зруйновані опори, перебиті дроти, пошкоджений трансформатор.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Також він додав, що територія села була дуже щільно замінована. Після дозволу саперів енергетики планують розпочати роботи у селі Рубіжне. Загалом у Вовчанській громаді відновлено світло у 80% населених пунктів.
 
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 ЖКГ У Харкові продовжують наводити лад на цвинтарях 05.10 ЖКГ ЮНІСЕФ профінансував закупівлю хімічних реагентів для КП «Харківводоканал» 04.10 ЖКГ В одному із сіл Харківщини тимчасово відключать газопостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 