Енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади

Світло у селі Українка Вовчанської громади зникло на початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі енергетики закінчують роботи і незабаром заживлять усіх споживачів.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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