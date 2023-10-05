05.10.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади

Світло у селі Українка Вовчанської громади зникло на початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі енергетики закінчують роботи і незабаром заживлять усіх споживачів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, Українка потерпала від інтенсивних обстрілів, через що електромережі постраждали на 70-90%. Внаслідок цього були зруйновані опори, перебиті дроти, пошкоджений трансформатор.

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Також він додав, що територія села була дуже щільно замінована. Після дозволу саперів енергетики планують розпочати роботи у селі Рубіжне. Загалом у Вовчанській громаді відновлено світло у 80% населених пунктів.