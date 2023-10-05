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05.10.2023  15:18   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковували схили водойм міста

Якими рообтами займалися бригади КП «КВЗК» розповіли на підприємстві.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства 

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  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вулицях  Світлій та Лосівській
  • виконують роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів
  • наводять лад на схилах водойм і водовідвідних канав.

Нагаджаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що  енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків, благоустрій
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