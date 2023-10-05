05.10.2023 15:18 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова впорядковували схили водойм міста

Якими рообтами займалися бригади КП «КВЗК» розповіли на підприємстві.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства

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відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на вулицях Світлій та Лосівській

виконують роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів

наводять лад на схилах водойм і водовідвідних канав.

Нагаджаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади.