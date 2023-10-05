Комунальники Харкова впорядковували схили водойм міста

Якими рообтами займалися бригади КП «КВЗК» розповіли на підприємстві.
Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства
Нагаджаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло ще в одному селі Вовчанської громади.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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