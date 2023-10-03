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03.10.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населені пункти Харківщини: є руйнування

Окупанти протягом дня здійснювали обстріл Золочівської громади.

 
Фото: ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом. 
 
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Крім цього, під обстріл потрапили села Одноробівка, де пошкоджено 2 будинки, та Івашки, де були влучання по місцевим підприємствам і цвинтарю. В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання. 
 
За інформацією станом на зараз, жертв немає. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Козачу Лопань. Через обстріл пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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