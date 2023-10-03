03.10.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населені пункти Харківщини: є руйнування

Окупанти протягом дня здійснювали обстріл Золочівської громади.

Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом.

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Крім цього, під обстріл потрапили села Одноробівка, де пошкоджено 2 будинки, та Івашки, де були влучання по місцевим підприємствам і цвинтарю. В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання.

За інформацією станом на зараз, жертв немає.