03.10.2023 16:50 Віталій Хінєвіч
Ворог обстріляв населені пункти Харківщини: є руйнування
Окупанти протягом дня здійснювали обстріл Золочівської громади.
Фото: ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом.
Крім цього, під обстріл потрапили села Одноробівка, де пошкоджено 2 будинки, та Івашки, де були влучання по місцевим підприємствам і цвинтарю. В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання.
За інформацією станом на зараз, жертв немає.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що окупанти обстріляли Козачу Лопань
. Через обстріл пошкоджено до 10-ти приватних будинків та господарчих споруд, а також лінії електропередач.
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