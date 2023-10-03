    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту вже зараз відновлювати Харків
03.10.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту вже зараз відновлювати Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до міжнародної спільноти з закликом долучитися до відновлення Харкова, попри війну, що триває.


Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту вже зараз відновлювати Харків
Про це він заявив з трибуни Форуму мерів, який цими днями проходить у Женеві, передає РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов зазначив, що місто продовжує активно працювати над покроковим планом відбудови з фундацією британського архітектора Нормана Фостера і вже готове починати реалізацію розроблених пілотних проєктів.
 
«Незважаючи на війну, нам треба починати відновлювати місто. Я вдячний Європейській економічній комісії ООН, завдяки якій познайомився з видатним архітектором сучасності, лордом Норманом Фостером.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Разом ми сконцентрувалися на створенні Генерального плану розвитку Харкова - над тим, що громада має зробити для відновлення, щоб у місті розвивалися креативні індустрії, IT-технології, стартапи, наукові та індустріальні парки, зводилося модернізоване житло. Ми вже це робимо. Ми маємо пілотні проекти і хочемо залучити інвесторів до відновлення нашого міста», - зазначив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виступив на Форумі мерів у Швейцарії.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 Медицина У Харківській області медики врятували жінку 03.10 Надзвичайні події На Харківщині кримінальний авторитет перейшов на бік ворога та розстріляв директора лісгоспу 03.10 Надзвичайні події У передмісті Харкова жінка закликала людей підтримувати дії окупантів проти України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 