03.10.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту вже зараз відновлювати Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до міжнародної спільноти з закликом долучитися до відновлення Харкова, попри війну, що триває.



Ігор Терехов закликав міжнародну спільноту вже зараз відновлювати Харків



Про це він заявив з трибуни Форуму мерів, який цими днями проходить у Женеві, передає РЕДПОСТ.

Ігор Терехов зазначив, що місто продовжує активно працювати над покроковим планом відбудови з фундацією британського архітектора Нормана Фостера і вже готове починати реалізацію розроблених пілотних проєктів.

«Незважаючи на війну, нам треба починати відновлювати місто. Я вдячний Європейській економічній комісії ООН, завдяки якій познайомився з видатним архітектором сучасності, лордом Норманом Фостером.

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Разом ми сконцентрувалися на створенні Генерального плану розвитку Харкова - над тим, що громада має зробити для відновлення, щоб у місті розвивалися креативні індустрії, IT-технології, стартапи, наукові та індустріальні парки, зводилося модернізоване житло. Ми вже це робимо. Ми маємо пілотні проекти і хочемо залучити інвесторів до відновлення нашого міста», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов виступив на Форумі мерів у Швейцарії.