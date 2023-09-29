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29.09.2023  17:18   Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейська слугувала окупантам, а потім втекла

Оголошено підозру жінці, яка перейшла на бік ворога та працювала у «УВД» окупантів на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська старший оперуповноважений райвідділу кримінальної поліції добровільно пішла на співпрацю з ворогом
 
  • здійснювала патрулювання;
  • забезпечувала прийом заяв та повідомлень про злочини і події та їх документальне оформлення відповідно до законодавства країни-агресора – РФ;
  • чергувала у незаконному правоохоронному органі;
  • «официально трудоустроилась» та стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области»;
  • займалась заведенням розшукових справ відповідно до російського законодавства;
  • отримувала зарлатню в 60 тисяч російських рублів на місяць.
 
Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом рецидивіст служив окупантам та грабував односельців.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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