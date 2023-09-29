29.09.2023 17:18 Дмитро Колонєй
На Харківщині поліцейська слугувала окупантам, а потім втекла
Оголошено підозру жінці, яка перейшла на бік ворога та працювала у «УВД» окупантів на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації Куп’янська старший оперуповноважений райвідділу кримінальної поліції добровільно пішла на співпрацю з ворогом
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здійснювала патрулювання;
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забезпечувала прийом заяв та повідомлень про злочини і події та їх документальне оформлення відповідно до законодавства країни-агресора – РФ;
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чергувала у незаконному правоохоронному органі;
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«официально трудоустроилась» та стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области»;
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займалась заведенням розшукових справ відповідно до російського законодавства;
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отримувала зарлатню в 60 тисяч російських рублів на місяць.
Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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