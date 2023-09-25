25.09.2023 11:52 Рита Парфенова

Харків'янку, яка заробляла на відстрочках від мобілізації, віддадуть під суд

Судитимуть мешканку Харкова, яка допомагала ухилянтам уникати мобілізації та отримала гроші з чоловіка, непридатного для служби в армії.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, обвинувачена за проханням 37-річного чоловіка «організовувала» проходження військовозобов’язаними особами медкомісії, за результатами якої їх визнавали непридатними до проходження військової служби і знімали з військового обліку. У подальшому вони отримували можливість безперешкодно виїжджати за кордон.



Вартість такої послуги вартувала від 3 до 5 тис. доларів США.



Більше того, зловмисники отримували гроші від осіб, які за станом здоров’я дійсно не мали проходити військову службу. Зокрема встановлено, що ділки повідомили потерпілому, який має вади зі здоров’ям, що самостійно той не зможе пройти обстеження, військово-лікарську комісію та знятись з військового обліку.



За підготовку документів щодо медичного обстеження, отримання відповідних медичних висновків та подальше зняття з військового обліку зловмисники оголосили суму в розмірі 3000 доларів США. Здійснюючи психологічний тиск, ділки заявили, що у разі відмови передати гроші потерпілого відправлять у найгарячішу точку проведення бойових дій. Усього вони встигли отримати від потерпілого 2000 доларів США.



До Ленінського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт стосовно жінки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 369-2 КК України).



Нагадаємо, раніше стосовно 37-річного чоловіка було направлено до суду обвинувальний акт за фактами одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаного з вимаганням такої вигоди, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, незаконного носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 369-2 ч. 1, 2 ст. 263 КК України).



Стосовно інших учасників оборудки досудове розслідування триває. Серед підозрюваних — голова військово-лікарської комісії, якому інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України), та двоє членів ВЛК і співробітник лікарні — вони підозрюються у складанні завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 358 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що 34-річний мешканець м. Лозова проведе три роки за ґратами за ухилення від мобілізації.