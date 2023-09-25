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25.09.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на квіти

Напередодні Дня вчителя харків’яни можуть придбати квіти та квіткові композиції в спеціалізованих магазинах та на ринках міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Найчастіше в продажу зустрічаються квіти, вирощені в Україні та доставлені з Нідерландів, Перу, Еквадора. 
 
Ціни на троянди становлять в середньому від 35 до 80 грн, на хризантеми - від 30 до 65 грн, на еустоми - від 50 до 60 грн, на айстри - від 25 до 35 грн. Квіткові композиції в кошиках коштують від 300 грн, букети квітів - від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, квіти
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