25.09.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на квіти

Напередодні Дня вчителя харків’яни можуть придбати квіти та квіткові композиції в спеціалізованих магазинах та на ринках міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження. Найчастіше в продажу зустрічаються квіти, вирощені в Україні та доставлені з Нідерландів, Перу, Еквадора.

Ціни на троянди становлять в середньому від 35 до 80 грн, на хризантеми - від 30 до 65 грн, на еустоми - від 50 до 60 грн, на айстри - від 25 до 35 грн. Квіткові композиції в кошиках коштують від 300 грн, букети квітів - від 450 грн, залежно від розміру, кількості та видів рослин.