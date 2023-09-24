24.09.2023 21:32 Дмитро Колонєй
Готуємо забавні хот-доги "Песики" для дітей
І на кухні є місце гумору, а смачні страви можуть бути кумедними.
Як пише РЕДПОСТ
, такі хот-доги особливо сподобаються дітям.
Хот-доги "Песики"
Продукти:
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круглі нездобні булочки - 3 шт.,
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сосиски - 2 шт.,
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листя салату - 2 шт.,
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огірок - 1 шт.,
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маслини - 2 шт.,
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соус томатний - 2 ч. ложки.
Покроковий рецепт приготування
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Дві булочки надрізати вздовж так, щоб половинки залишилися з'єднаними між собою.
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Одну булочку розрізати навпіл уздовж,
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Потім кожну половинку розрізати навпіл ще раз так, щоб вийшли "вушка".
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Огірок нарізати кружальцями.
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Салатне листя промити і обсушити.
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Сосиски очистити від оболонки,
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Зробити по краях неглибокі хрестоподібні надрізи,
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Відварити сосиски до готовності.
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Дві булочки змастити зсередини томатним соусом,
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Покласти на нижню половинку салатне листя та скибочки огірка,
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Вставити сосиску,
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Крапнути на середину сосиски невелику кількість томатного соусу, щоб вийшов "язичок".
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Сформувати зі шматочків маслин “вічка” собачки.
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Викласти булочки з начинкою на тарілки,
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Поруч розмістити шматочки третьої булочки у вигляді "вушок".
Смачного!
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