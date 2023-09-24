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24.09.2023  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо забавні хот-доги "Песики" для дітей

І на кухні є місце гумору, а смачні страви можуть бути кумедними.

 
Як пише РЕДПОСТ, такі хот-доги особливо сподобаються дітям.
 
 

Хот-доги "Песики"

 

Продукти:

 

  • круглі нездобні булочки - 3 шт.,
  • сосиски - 2 шт.,
  • листя салату - 2 шт.,
  • огірок - 1 шт.,
  • маслини - 2 шт.,
  • соус томатний - 2 ч. ложки.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Дві булочки надрізати вздовж так, щоб половинки залишилися з'єднаними між собою.
  2. Одну булочку розрізати навпіл уздовж,
  3. Потім кожну половинку розрізати навпіл ще раз так, щоб вийшли "вушка".
  4. Огірок нарізати кружальцями.
  5. Салатне листя промити і обсушити.
  6. Сосиски очистити від оболонки,
  7. Зробити по краях неглибокі хрестоподібні надрізи,
  8. Відварити сосиски до готовності.
  9. Дві булочки змастити зсередини томатним соусом,
  10. Покласти на нижню половинку салатне листя та скибочки огірка,
  11. Вставити сосиску,
  12. Крапнути на середину сосиски невелику кількість томатного соусу, щоб вийшов "язичок".
  13. Сформувати зі шматочків маслин “вічка” собачки.
  14. Викласти булочки з начинкою на тарілки,
  15. Поруч розмістити шматочки третьої булочки у вигляді "вушок".

Смачного!

 

Тэги:  рецепт, хот-доги, сосиски, огірок, маслини, соус, діти
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