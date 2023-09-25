Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня

Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі +10–15° тепла, вдень +23–28°.
Будь-яка заплутана ситуація чи питання сьогодні може нарешті вирішитись, причому на вашу користь. Головне – уміння прораховувати ситуацію та готовність йти рішучі заходи.
Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори.
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