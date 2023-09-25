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25.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня

Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +10–15° тепла, вдень +23–28°.

Народні прикмети

  • Багато жовтого листя на деревах віщує ранню і довгу осінь.
  • Грім гримить — до теплої осені.
  • Якщо у цей день пішов дощ, то зима буде затяжною.
  • Якщо листя з дерев уже опало, то варто чекати на ранню зиму.
  • Наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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