25.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 вересня

Увесь день у Харкові триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі +10–15° тепла, вдень +23–28°.

Народні прикмети

Багато жовтого листя на деревах віщує ранню і довгу осінь.

Грім гримить — до теплої осені.

Якщо у цей день пішов дощ, то зима буде затяжною.

Якщо листя з дерев уже опало, то варто чекати на ранню зиму.

Наші пращури цього дня вивчали листя берези й дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.