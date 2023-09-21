21.09.2023 17:46 Рита Парфенова

На Харківщині продавець ігнорував заборону торгівлі алкоголем

На приватного підприємця з Борової склали протокол за торгівлю безакцизними алкогольними напоями.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, в Ізюмському районі правоохоронці притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності вдруге за тиждень.

Попри заборону торгівлі алкоголем на території Борівської територіальної громади, приватний підприємець здійснював торгівлю безакцизними алкогольними напоями в одному із магазинів селища Борова.



Працівники поліції вилучили 1288 літрів алкогольної продукції.



20 вересня щодо чоловіка складено протокол за ч. 2 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Адміністративний матеріал направлений до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 вересня правоохоронці встановили факт продажу алкоголю без ліцензії у селищі Борова та вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.