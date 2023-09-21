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21.09.2023  17:46   Рита Парфенова

На Харківщині продавець ігнорував заборону торгівлі алкоголем

На приватного підприємця з Борової склали протокол за торгівлю безакцизними алкогольними напоями.

На Харківщині поліцейські вдруге за тиждень притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності через торгівлю безакцизним алкоголем
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, в Ізюмському районі правоохоронці притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності вдруге за тиждень.

Попри заборону торгівлі алкоголем на території Борівської територіальної громади, приватний підприємець здійснював торгівлю безакцизними алкогольними напоями в одному із магазинів селища Борова.

Працівники поліції вилучили 1288 літрів алкогольної продукції.

20 вересня щодо чоловіка складено протокол за ч. 2 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний матеріал направлений до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 вересня правоохоронці встановили факт продажу алкоголю без ліцензії у селищі Борова та вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  алкоголь, харків
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