На Харківщині продавець ігнорував заборону торгівлі алкоголем

На приватного підприємця з Борової склали протокол за торгівлю безакцизними алкогольними напоями.
Попри заборону торгівлі алкоголем на території Борівської територіальної громади, приватний підприємець здійснював торгівлю безакцизними алкогольними напоями в одному із магазинів селища Борова.
Працівники поліції вилучили 1288 літрів алкогольної продукції.
20 вересня щодо чоловіка складено протокол за ч. 2 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Адміністративний матеріал направлений до суду.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 вересня правоохоронці встановили факт продажу алкоголю без ліцензії у селищі Борова та вилучили з торгової точки понад 280 пляшок алкогольної продукції.
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