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21.09.2023  17:22   

У Харкові перевіряють санітарний стан Основ’янського району міста

У перевірці беруть участь представники двох комунальних підприємств та департамент ЖКГ Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, представники КП «Харківблагоустрій», Департаменту житлово-комунального господарства та КП «Жилкомсервіс» перевірили санітарний стан прибудинкових територій Основ’янської філії підприємства.
 
 
Цього тижня до маршруту об’їзду були внесені вулиці:
  • Греківська,
  • Гольдбергівська,
  • Молочна,
  • Літакова,
  • Мереф'янське шосе,
  • пров. Рибасівський та
  • пр. Гагаріна.
 
 
Загалом комісія  перевірила території біля 59 будинків. Результати перевірки показали задовільний стан прибудинкових територій: тротуари, дитячі майданчики та двори - чисті, газони та квітники - доглянуті. 
Тэги:  комунальники, благоустрій, харків
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