20.09.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Цинциннаті допомагатиме Харкову з відбудовою

Харківський міський голова Ігор Терехова та мер міста Цинциннаті (США) Афтаб Пуревал підписали Меморандум про взаєморозуміння між містами, передає РЕДПОСТ .



Харківська міська рада

В онлайн-заході також взяли участь депутат міської ради Цинциннаті Марк Джеффрюс, президент Громадського комітету побратимства «Цинциннаті-Харків» Роберт Херрінг та президент Громадського комітету побратимства «Харків-Цинциннаті» Ірина Бакуменко.

Сторони обмінялися думками щодо подальшої співпраці міст-побратимів. Також Ігор Терехов подякував американським партнерам за підтримку та надану допомогу.

«Харків - це форпост боротьби за демократичні цінності всього світу. Але вже сьогодні ми розуміємо, що нам треба відбудовувати Харків, не чекаючи на закінчення війни. Нам потрібні інвестиції, і ми робитимемо все, щоб залучити їх до нашого міста. Тому ми розраховуємо і на вашу підтримку», - наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Афтаб Пуревал зазначив, що жителі Цинциннаті стежать за подіями, що відбуваються в Харкові та Україні, і готові підтримувати український народ до перемоги.

«Ми пишаємося тим, що вже понад 30 років Харків є нашим містом-побратимом. За цей час була реалізована величезна кількість спільних проєктів. І ми будемо з вами, з усією Україною аж до перемоги. І, звичайно, допоможемо з відновленням міста», - повідомив мер Цинциннаті.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов зустрівся з представниками Канадсько-української торгової палати.