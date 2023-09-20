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20.09.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Бібліотеки Харкова поповнюються україномовною літературою

Публічні бібліотеки Харкова отримують україномовні книги завдяки співпраці з авторами, видавництвами, благодійними фондами, громадськими та волонтерськими організаціями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті культури, зокрема, зусиллями Центральної дитячої бібліотеки Новобаварського району до просвітницького волонтерства приєдналося понад 80 українських видавництв, Київський музей Чорнобиля, Інститути української мови та народознавства Академії наук України та ін.
 
Загалом централізована бібліотечна система Новобаварського району безкоштовно отримала більше 1,5 тис. книг і 1,1 тис. примірників журналів і брошур. Крім того, за фінансової підтримки «AHEAD Ukraine» у Центральній дитячій бібліотеці працюватиме безкоштовний онлайн-гурток з вивчення англійської мови.
 
За інформацією департаменту, фонди централізованих бібліотечних систем міста Харкова становлять близько 2,4 млн екземплярів, з них 787 тис. - українською мовою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що цинциннаті допомагатиме Харкову з відбудовою.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, книги
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