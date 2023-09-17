Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Днем рятівника України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з'явиться на стіні у сквері Пожежників міста Харкова.
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Хочете, щоб день приніс вам успіх? Створіть умови: приведіть справи в порядок або хоч розгребайте завали на своєму робочому столі.
У Харкові очікується ясна погода, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без опадів.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
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