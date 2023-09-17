17.09.2023 13:56 Рита Парфенова

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Днем рятівника України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , привітання мера Харкова Ігора Терехова опубликовано у телеграм-каналі міськради.



«Дорогі рятувальники! Від щирого серця вітаю вас із професійним святом!



Під час повномасштабної війни ми на власні очі побачили, наскільки ви мужні та сильні люди! Був час, коли й дня не минало, щоб ви не усували наслідки страшних обстрілів. Коли місто було у вогні, ви першими разом із медиками швидкої допомоги поспішали на допомогу людям. Від імені кожного харків'янина дякую за ваш героїзм, витримку, силу духу!



Бажаю вам щастя, міцного здоров'я і сімейного благополуччя! Знайте, що ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу та підтримку!», – йдеться у привітання.