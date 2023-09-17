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17.09.2023  13:56   Рита Парфенова

Ігор Терехов привітав з Днем рятівника України

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з Днем рятівника України.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова Ігора Терехова опубликовано у телеграм-каналі міськради.

«Дорогі рятувальники! Від щирого серця вітаю вас із професійним святом!

Під час повномасштабної війни ми на власні очі побачили, наскільки ви мужні та сильні люди! Був час, коли й дня не минало, щоб ви не усували наслідки страшних обстрілів. Коли місто було у вогні, ви першими разом із медиками швидкої допомоги поспішали на допомогу людям. Від імені кожного харків'янина дякую за ваш героїзм, витримку, силу духу!

Бажаю вам щастя, міцного здоров'я і сімейного благополуччя! Знайте, що ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу та підтримку!», – йдеться у привітання.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мурал із зображенням роботи харківських пожежників 200-річної епохи з'явиться на стіні у сквері Пожежників міста Харкова.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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