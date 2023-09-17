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17.09.2023  14:53   Рита Парфенова

Харківські медики надали допомогу військовим на блокпосту

Медики швидкої надали невідкладну допомогу на території Полтавської області

Медики швидкої надали невідкладну допомогу на території Полтавської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

16 вересня бригади ЕМД 206 та 213 полверталися в Харкоыв посля успішної евакуації. На блок-посту в районі міста Чутово медиків було зупинено на ДТП, де військове авто не впоралося з керуванням та в'їхало у бетонне перекриття. Постраждало 4-ро військових.

На місці ДТП була тільки одна бригада Полтавського ЦЕМД. Наші бригади негайно зреагували та в повному обсязі надали медичну допомогу.
 
Для подальшої госпіталізації постраждалих передано бригаді ЕМД 515 м. Полтави.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики реанімували чоловіка.

Медики швидкої надали невідкладну допомогу на території Полтавської області

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, лікарня, харків
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