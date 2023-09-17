Харківські медики надали допомогу військовим на блокпосту

Медики швидкої надали невідкладну допомогу на території Полтавської області
16 вересня бригади ЕМД 206 та 213 полверталися в Харкоыв посля успішної евакуації. На блок-посту в районі міста Чутово медиків було зупинено на ДТП, де військове авто не впоралося з керуванням та в'їхало у бетонне перекриття. Постраждало 4-ро військових.
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