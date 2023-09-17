Чоловік загинув під час пожежі у Харкові

Прти ночі 17 вересня у Харкові сталася пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами.
О 02:29 за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка спалахнула в місті Харкові за адресою вул. Гімназійна Набережна, 26. Вогонь охопив квартиру в житловому багатоповерховому будинку і розповсюдився на домашні речі в одній з кімнат, займаючи площу 15 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власника квартири. Пожежу локалізовано було о 03:02 і повністю ліквідовано о 04:35. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. На місце події було виведено 3 одиниці пожежної техніки та 12 рятувальників.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.
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