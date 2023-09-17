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17.09.2023  11:45   Рита Парфенова

Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з патронами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові

патрони калібру 5,45 мм

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

На блокпосту у Харкові при перевірці автомобіля працівники поліції виявили у 46-річного чоловіка понад 100 патронів калібру 5,45 мм.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.

Источник:   Володимир Тимошко
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