17.09.2023 11:45 Рита Парфенова

Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з патронами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

На блокпосту у Харкові при перевірці автомобіля працівники поліції виявили у 46-річного чоловіка понад 100 патронів калібру 5,45 мм.

Проводяться першочергові слідчі дії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.