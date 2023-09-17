Чоловіка з гранатами та набоями затримали на в'їзді до Харкова

Чоловіка з патронами затримано правоохоронцями на блокпосту у Харкові
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
На блокпосту у Харкові при перевірці автомобіля працівники поліції виявили у 46-річного чоловіка понад 100 патронів калібру 5,45 мм.
Проводяться першочергові слідчі дії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1143 повідомлення про правопорушення та події.
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