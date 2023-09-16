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16.09.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові неповнолітні скоїли крадіжку

Правоохоронці оперативно встановили осіб, які скоїли крадіжку в Шевченківському районі Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
14 вересня до правоохоронців надійшла інформація про злочин по вулиці  Клочківській. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники райуправління встановили трьох хлопців, які причетні до даного злочину. Це неповнолітні мешканці Шевченківського та Холодногірського районів: два брати 12 та 13 років і їх 15-річний товариш, раніше судимий за аналогічний злочин. 
 
З підʼїзду будинку зловмисники викрали дитячий самокат та три велосипеди. Зловмисники встигли відвезти викрадене майно  до дачного будинку в Харківській області. 
 
Наразі самокат та велосипеди поліцейські вилучили. 
 
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині прикордонники виявили перероблений кустарним шляхом пістолет.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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