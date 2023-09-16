16.09.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Як оцінити власну вагу і що робити, коли вона є надмірною – поради МОЗ

Надмірна вага і високий відсоток жирової тканини в організмі доволі небезпечні й підвищують ризик виникнення проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Для оцінювання ваги й пов’язаних із нею ризиків разом із іншими обстеженнями використовують вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) та обхвату талії. Це краще зробити у вашого сімейного лікаря: він з огляду на всі чинники зможе провести комплексну оцінку вашого здоров’я і допомогти в разі потреби.

Як вимірюють і інтерпретують ІМТ

Індекс маси тіла – це показник, який з урахуванням вашого зросту й ваги допомагає визначити, чи є вона (вага) здоровою. ІМТ розраховують за такою формулою:

ІМТ = вага (кг) ÷ квадрат зросту (м)

Наприклад, якщо ваш зріст 170 см, а вага – 70 кг, то ІМТ = 70 ÷ (1,7 х 1,7) = 24,2.

Така формула працює лише для дорослих старших за 18 років. Для дітей віком від двох років при розрахунку ІМТ, окрім зросту й ваги, враховують також вік і стать. Крім того, цю формулу не застосовують до вагітних.

Як інтерпретують отримані значення:

ІМТ менше за 18,5 – недостатня вага.

ІМТ від 18,5 до 24,9 – ідеальний. це – діапазон здорової ваги.

ІМТ від 25,0 до 29,9 – надмірна вага.

ІМТ 30,0 і вище – ожиріння.

Важливо зауважити, що високі показники ІМТ самі по собі не можуть свідчити про стан вашого здоров’я. До прикладу, професійні спортсмени, які мають розвинену мускулатуру, можуть мати здорову вагу, навіть якщо їхній ІМТ класифікується як ожиріння, адже м’язи набагато щільніші за жир.

Обхват талії

Надлишковий абдомінальний жир (жир у зоні живота) підвищує ризик розвитку хвороб, пов'язаних з ожирінням: цукрового діабету, підвищеного тиску та інших серцево-судинних захворювань. Тому ще одним способом оцінити потенційний ризик захворювання є вимірювання обхвату талії.

Співвідношення об'єму талії до зросту розраховують так:

СОТ = обхват талії трохи вище пупка (см) ÷ зріст (см)

Співвідношення об'єму талії до зросту 0,5 або більше свідчать про те, що ви маєте підвищені ризики для здоров'я.

Важливо розуміти, що надмірна вага й ожиріння – це комплексна проблема, яка часто виходить за межі поради про зменшення кількості споживаної їжі. Окрім нездорових звичок, причиною можуть бути генетичні чинники (що впливають на те, як організм використовує їжу і накопичує жир), захворювання щитоподібної залози тощо. Підвищити ймовірність набору зайвої ваги можуть і деякі ліки.

Варто нагадати, що ожиріння скорочує тривалість життя в середньому на 3-10 років і підвищує ризик багатьох інших захворювань: діабету, ішемічної хвороби серця, деяких видів раку, інсульту. Воно також може вплинути на якість життя і сприяти виникненню проблем з психічним здоров'ям, таких як депресія, може вплинути на самооцінку.

Найкращим способом коригування ваги залишається дотримання принципів здорового харчування і регулярна фізична активність (2,5 – 5 годин на тиждень). Тож якщо ви живете із зайвою вагою, зверніться до свого лікаря. Він допоможе вам знайти причини надлишкової ваги і порадить, що потрібно зробити, щоби її нормалізувати, а отже – знизити ризики для здоров’я.