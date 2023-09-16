16.09.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині прикордонники виявили перероблений кустарним шляхом пістолет

Прикордонники в складі Сил оборони продовжують нищити ворога та проводити контрольно-перевірочні заходи в прикордонні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

Днями на одному з контрольних постів, прикордонники під час контрольно-перевірочних заходів автівки марки «ВАЗ», під керуванням громадянина України 1991 року народження, в салоні автомобіля під сидінням було виявлено сигнально пістолет «STRM 9mm» який був перероблений кустарним шляхом на травматичний під постріли гумовими набоями та 8 набоїв до нього.

Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина та виявлену зброю передано співробітникам правоохоронних органів.