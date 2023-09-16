16.09.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Олександра Рідного

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 вересня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, скульптора, доцента кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександра Рідного.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Ваш внесок у збереження історичної пам’яті та розвиток національної культури - неоціненний. Монумент Незалежності України, Меморіальний комплекс пам'яті жертв Голодомору, скульптури в саду імені Шевченка та багато інших Ваших робіт посідають особливе місце у серцях харків’ян.

Щиро вірю, що після перемоги на вулицях Харкова з’являться Ваші нові скульптури, які розкажуть про незламність міста-героя, про надзвичайну силу духу його мешканців та про людей, які виборювали нашу свободу.

Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, благополуччя та творчого натхнення! Нехай Ваш талант і надалі примножує духовне багатство України!» - говориться у привітанні.