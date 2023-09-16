Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Олександра Рідного

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 вересня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, скульптора, доцента кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександра Рідного.
Комментариев: 0
Високий творчий потенціал може увійти в суперечність із лінню, тож якщо хочете досягти якихось результатів, порада: зберіть у кулак всю свою волю!
Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: