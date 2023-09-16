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16.09.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Олександра Рідного

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 16 вересня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, скульптора, доцента кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну і мистецтв Олександра Рідного.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Ваш внесок у збереження історичної пам’яті та розвиток національної культури - неоціненний. Монумент Незалежності України, Меморіальний комплекс пам'яті жертв Голодомору, скульптури в саду імені Шевченка та багато інших Ваших робіт посідають особливе місце у серцях харків’ян. 
 
Щиро вірю, що після перемоги на вулицях Харкова з’являться Ваші нові скульптури, які розкажуть про незламність міста-героя, про надзвичайну силу духу його мешканців та про людей, які виборювали нашу свободу. 
 
Бажаю Вам міцного здоров’я, миру, злагоди, благополуччя та творчого натхнення! Нехай Ваш талант і надалі примножує духовне багатство України!» - говориться у привітанні.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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