16.09.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові пролунали звуки вибухів

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті 16 вересня було чути звуки вибухів, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне

«У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях»,- повідомив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині від ворожих обстрілів постраждали будинки та заклад освіти.