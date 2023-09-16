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16.09.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові пролунали звуки вибухів

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті 16 вересня було чути звуки вибухів, передає РЕДПОСТ .

Фото ілюстративне
 
 «У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях»,- повідомив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині від ворожих обстрілів постраждали будинки та заклад освіти.

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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