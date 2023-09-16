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16.09.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині від ворожих обстрілів постраждали будинки та заклад освіти

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.


На Харківщині від ворожих обстрілів постраждали будинки та заклад освіти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Авіаударів ворога зазнали населені пункти Стрілеча Харківського району та Котлярівка Куп'янського району. Під артилерійським вогнем минулої доби перебувало м. Куп’янськ. 
 
Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще 2 будинки знищені частково. Попередньо, без постраждалих.
 
У селі Симинівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що експоліціянт з Куп'янська перейшов на бік ворога, а після звільнення міста втік.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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