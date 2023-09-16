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16.09.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили у Харківській області правопорушників

Упродовж доби поліцейські зареєстрували 1104 повідомлення про правопорушення та події, що надійшли від мешканців Харківщини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.
 
Правоохоронці склали 8 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
 
На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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