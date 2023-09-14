Ворог на Харківщини продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність

Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.

Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.