    
Главная Новини Харкова Армія Ворог на Харківщини продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність
14.09.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ворог на Харківщини продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 4 населених пункта Харківщини, серед них Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 вересня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Армія Кирило Буданов розповів, від якої країни Путін сподівається отримати мільйонні партії снарядів та ракет 14.09 Надзвичайні події Служила окупантам на громадських засадах: на Харківщині колаборантці повідомили про підозру 14.09 Надзвичайні події Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 