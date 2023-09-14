14.09.2023 19:19 Дмитро Колонєй
Ворог на Харківщини продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, безуспішно намагається здійснювати збройні провокації з порушенням державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Стрілечої, Плетенівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 4 населених пункта Харківщини, серед них Нескучне, Охрімівка, Нестерне, Бударки.
-
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Степової Новоселівки, Котлярівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 5 населених пунктів Харківщини: Кучерівка, Кислівка, Іванівка, Синьківка, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 вересня 2023 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0