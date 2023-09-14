14.09.2023 19:49 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов відзначив військовослужбовців 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади (фото)

Урочистості у Харкові пройшли з нагоди дня створення військового підрозділу.



Ігор Терехов відзначив військовослужбовців 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади (фото)



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, урочистості з нагоди дня створення 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади відбулися сьогодні, 14 вересня, у Харкові.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що саме завдяки роботі, зокрема, й цієї бригади, харків'яни сьогодні відносно безпечно живуть та спокійно сплять.

«Дякую за все, що ви робите! Це нелегко, але ви продовжуєте працювати заради перемоги України та мирного життя в нашому місті. Нехай удача буде на вашому боці! А ми завжди будемо вдячні вашій бригаді», - сказав Ігор Терехов.

З початку повномасштабної війни до теперішнього часу підрозділи Слобідської бригади виявили та супроводили понад 42 тис. повітряних цілей противника, серед яких - крилаті ракети, БПЛА, літаки, РСЗВ.

Мер вручив військовослужбовцям Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.