14.09.2023 19:49 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов відзначив військовослужбовців 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади (фото)
Урочистості у Харкові пройшли з нагоди дня створення військового підрозділу.
Ігор Терехов відзначив військовослужбовців 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади (фото)
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, урочистості з нагоди дня створення 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади відбулися сьогодні, 14 вересня, у Харкові.
Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що саме завдяки роботі, зокрема, й цієї бригади, харків'яни сьогодні відносно безпечно живуть та спокійно сплять.
«Дякую за все, що ви робите! Це нелегко, але ви продовжуєте працювати заради перемоги України та мирного життя в нашому місті. Нехай удача буде на вашому боці! А ми завжди будемо вдячні вашій бригаді», - сказав Ігор Терехов.
З початку повномасштабної війни до теперішнього часу підрозділи Слобідської бригади виявили та супроводили понад 42 тис. повітряних цілей противника, серед яких - крилаті ракети, БПЛА, літаки, РСЗВ.
Мер вручив військовослужбовцям Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.
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