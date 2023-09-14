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14.09.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

«Харківводоканал» відвідав головний рабин України

Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харкові його зустріли міський голова Ігор Терехов, генеральний директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов та головний рабин Харкова і Харківської області Мойше Москович.
 
«Ця система очищення та фільтрації води - передова розробка ізраїльських учених, що дозволяє очищати воду майже на 100%», - зазначив Моше Реувен Асман.
 
Ігор Терехов подякував єврейській громаді за підтримку.
 
«Ви з перших днів війни надаєте неоціненну допомогу харків'янам і сьогодні зробили ще одну добру та корисну справу для мешканців міста», - зазначив мер.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські енергетики готуються до зими.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, рабин
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