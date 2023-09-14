«Харківводоканал» відвідав головний рабин України

Головний рабин України Моше Реувен Асман відвідав КП «Харківводоканал» та передав підприємству сучасну систему очищення та фільтрації води.
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Зірки рекомендують бути уважнішими та зібранішими, щоб не наробити помилок. «Витання у хмарах» може обернутися непорозуміннями і навіть травматичністю.
Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишеться й згадки - до самого вечора у Харкові буде триматися ясна погода. Без опадів.
В Україні 14 вересня відзначають День танкових військ.
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