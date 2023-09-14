14.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині викрили «сімейний бізнес» зі збуту наркотиків

За даними слідства, 59-річний мешканець Лозової вирішив заробляти на життя незаконним способом, збуваючи канабіс.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До протиправної діяльності чоловік також залучив свою співмешканку і її сина. Придбавши канабіс у невстановленої на теперішній час особи, зловмисники розфасували його по невеликим згорткам, які продавали наркозалежним. З покупцями зустрічались особисто і передавали їм товар, отримуючи гроші.

У ході обшуків, проведених за місцем мешкання підозрюваних, виявлено канабіс, спеціальне приладдя, пляшки з наркотичною речовиною та інші докази протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру трьом особам за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області.