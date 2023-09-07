07.09.2023 15:53

У передмісті Харкова відправили за грати любителя наркотиків та вибухівки

Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав вибухівку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 46-річний чоловік, мешканець Чугуївського району зірвав стовбури з листям коноплі та приніс до себе додому, щоб вживати наркотики. Перед цим чоловік висушив коноплі, відділив листя від стовбурів з частини рослин, в подальшому подрібнив його, тим самим незаконно виготовив наркотичний засіб.

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Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього вдома дві металевих банки з вибуховими речовинами метальної дії.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Вироком Зміївського районного суду Харківської області чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.