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07.09.2023  15:53   

У передмісті Харкова відправили за грати любителя наркотиків та вибухівки

Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав вибухівку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 46-річний чоловік, мешканець Чугуївського району зірвав стовбури з листям коноплі та приніс до себе додому, щоб вживати наркотики. Перед цим чоловік висушив коноплі, відділив листя від стовбурів з частини рослин, в подальшому подрібнив його, тим самим незаконно виготовив наркотичний засіб. 
 
Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у нього вдома дві металевих банки з вибуховими речовинами метальної дії.  
 
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Вироком Зміївського районного суду Харківської області чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. 
 
Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що, правоохоронці затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.
 
 
 

 

Тэги:  наркотики, вибухівка, харків
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