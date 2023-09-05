05.09.2023 20:57 Дмитро Колонєй

Кожен десятий із вважавшихся померлим ВПО виявився живим

Частині переселенців повернуть скасовані виплати.

Як повідомляє РЕДПОСТ , голова Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла у ефірі телемарафону, що під час перевірки

внутрішньо переміщених осіб та правомірності виплат були виявили безпідставні нарахування. Так, 10 тисяч осіб, які є в реєстрах РАЦСУ, вважаються померлими. Читайте також: В Україні припинять виплату грошей близько 180 тисячам ВПО

Проте траплялися випадки, коли виплати скасовували помилково. Йдеться про одну тисячу переселенців, яким припинили виплати безпідставно.

"Щодо 10 тисяч людей, які померли. Виявилося, що приблизно 10% з тих 10 тисяч людей, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлу, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження — усе, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО", — зауважила Верещук.

Вона зазначила, що після з'ясування обставин таким громадянам виплати повернуть.

Через це у реєстр померлих додаватимуть ідентифікаційні коди, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Також виплати повернули 0,3% українцям, які виїхали за кордон.