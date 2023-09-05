05.09.2023 20:57 Дмитро Колонєй
Кожен десятий із вважавшихся померлим ВПО виявився живим
Частині переселенців повернуть скасовані виплати.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла у ефірі телемарафону, що під час перевірки
внутрішньо переміщених осіб та правомірності виплат були виявили безпідставні нарахування. Так, 10 тисяч осіб, які є в реєстрах РАЦСУ, вважаються померлими.
Проте траплялися випадки, коли виплати скасовували помилково. Йдеться про одну тисячу переселенців, яким припинили виплати безпідставно.
"Щодо 10 тисяч людей, які померли. Виявилося, що приблизно 10% з тих 10 тисяч людей, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлу, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження — усе, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО", — зауважила Верещук.
Вона зазначила, що після з'ясування обставин таким громадянам виплати повернуть.
Через це у реєстр померлих додаватимуть ідентифікаційні коди, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.
Також виплати повернули 0,3% українцям, які виїхали за кордон.
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