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04.09.2023  08:39   Рита Парфенова

Після обстрілів військовими рф горіли магазин, їдальня та приватні будинки на Харківщині: фото

Цивільний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару по місту Куп’янськ.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Протягом 3 вересня внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.

В с. Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.

Проти ночі на 4 вересня, близько 02:00, під волрожий обстріл потрапило село Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

Протягом останньої доби ворожі війська відкривали вогонь по житлових місцевостях Куп'янського та Ізюмського, Харківського, Богодухівської, Чугуївського районів області.

Зокрема, під вогнем ворога перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 серпня 2023 року.

 

обстріл


 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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