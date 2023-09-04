    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині
04.09.2023  09:01   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1140 повідомлень про правопорушення та події.

поліція

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 3 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 серпня 2023 року.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 Надзвичайні події У Харкові зупинили чоловіка з набоями до автомату Калашнікова 03.09 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 01.09 Надзвичайні події За домашнє насильство до відповідальності притягнуть мешканця Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 