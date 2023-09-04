04.09.2023 08:28 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами



У м. Куп'янськ в результаті ворожого обстрілу зайнявся торговельний об’єкт. Площа пожежі склала 30 кв.м. Силами 10-ти рятувальників і за допомогою 2-х автоцистерн вогонь ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.



Протягом доби з 3 по 4 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинена ворожими обстрілами;

3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

3 – інші виїзди.