Харківщина на ранок 4 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами
У м. Куп'янськ в результаті ворожого обстрілу зайнявся торговельний об’єкт. Площа пожежі склала 30 кв.м. Силами 10-ти рятувальників і за допомогою 2-х автоцистерн вогонь ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
Протягом доби з 3 по 4 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
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