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04.09.2023  08:28   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби на Харківщині зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами

У м. Куп'янськ в результаті ворожого обстрілу зайнявся торговельний об’єкт. Площа пожежі склала 30 кв.м. Силами 10-ти рятувальників і за допомогою 2-х автоцистерн вогонь ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби з 3 по 4 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 спричинена ворожими обстрілами;
  • 3 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 3 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 4 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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