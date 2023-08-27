27.08.2023 21:04 Рита Парфенова

У Харківській області на озері Мисливське зловили браконьєра

Харківський рибоохоронний патруль виявив порушника рибоохоронного законодавства на озері Мисливське

Як повідомляє повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль,

23 серпня 2023 року під час рибоохоронної роботи державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства. Інцидент стався на озері "Мисливське" Красноградського району.



Близько восьмої години ранку виявлено громадянина, який ловив рибу з човна забороненим знаряддям лову, а саме сіткою з льоси. Вилов становив 18 кілограмів риби, у тому числі один окунь та 16 сріблястмх карасів.



На особу складений протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, нанесені рибному господарству України, складають 28 458 грн. Заборонене знаряддя лову, човн та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Нагадаємо, рніше РЕДПОСТ писав про майже півмільйонні збитки, які нанесли рибалки-браконьєри, затримані на водосховищі у Харківській області.