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27.08.2023  20:00   Рита Парфенова

Селище Козача Лопань на Харківщині зазнало танкового обстрілу з території рф

Військові рф обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині з території росії

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
За його словами, протягом дня ворожі танки завдали близько 20-ти ударів по селищу з району н.п. Красний Хутор Бєлгородської області.

Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, адміністративні і господарчі споруди у центрі Козачої Лопані, а також комунальна техніка.

Загиблих та поранених наслідок обстрілу, на щастя, немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 серпня щонайменше 10 сел Харківщини опинилися під ударами окупантів.

Источник:   Телеграм Вячеслава Задоренка
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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