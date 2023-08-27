Селище Козача Лопань на Харківщині зазнало танкового обстрілу з території рф

Військові рф обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині з території росії
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 серпня щонайменше 10 сел Харківщини опинилися під ударами окупантів.
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«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Щороку в останню неділю серпня відзначається професійне свято працівників вугільної промисловості України.
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