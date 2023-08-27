27.08.2023 20:00 Рита Парфенова

Селище Козача Лопань на Харківщині зазнало танкового обстрілу з території рф

Військові рф обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині з території росії

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.

За його словами, протягом дня ворожі танки завдали близько 20-ти ударів по селищу з району н.п. Красний Хутор Бєлгородської області.



Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали щонайменше 10 приватних будинків, адміністративні і господарчі споруди у центрі Козачої Лопані, а також комунальна техніка.



Загиблих та поранених наслідок обстрілу, на щастя, немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 27 серпня щонайменше 10 сел Харківщини опинилися під ударами окупантів.