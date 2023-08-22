Пасажира з наркотичними «солями» затримали у Харківському метро

Поліцейські Харкова затримали у метрополітені чоловіка з наркотиками.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, у зберіганні наркотиків викрили 28-річного мешканця Харківської області.
Полушника запинили у вестибюлі станції метро «Індустріальна» працівники відділу поліції в метрополітені.
У чоловіка вилучили 39 пакетиків з «солями», а також паперовий пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Козача Лопань Харківської області поліцейські викрили чоловіка та жінку в зберіганні наркотиків та патронів.
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