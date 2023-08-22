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22.08.2023  10:38   

Нове обладнання встановили у дитячій поліклініці Харкова

У Міській дитячій поліклініці №12 для покращення надання медичної допомоги встановили новий рентген «New Oriental 1000МC».

У дитячій поліклініці №12 міста Харкова встановили новий рентген New Oriental 1000МC

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, обстеження на новому рентген-апараті проводиться з першого року життя з урахуванням вікових особливостей кожного пацієнта.

Апарат дозволяє проводити цифрове рентгенівське дослідження у вертикальному та горизонтальному положенні:

  • органів грудної клітини при захворюваннях бронхо-легеневої та серцево-судинної систем, при ГРВІ та з профілактичною ціллю (флюорографія);
  • кістково-м'язової системи при захворюваннях суглобів, хребта й травмах.

Дослідження дозволяє виявляти патологію на початковому рівні з максимально низькою дозою випромінювання, отримати професійне та якісне обстеження з висновком у короткий термін.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині планують відновити у три черги Ізюмську центральну міську.
Тэги:  медицина, харків
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