Нове обладнання встановили у дитячій поліклініці Харкова

У Міській дитячій поліклініці №12 для покращення надання медичної допомоги встановили новий рентген «New Oriental 1000МC».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, обстеження на новому рентген-апараті проводиться з першого року життя з урахуванням вікових особливостей кожного пацієнта.
Апарат дозволяє проводити цифрове рентгенівське дослідження у вертикальному та горизонтальному положенні:
Дослідження дозволяє виявляти патологію на початковому рівні з максимально низькою дозою випромінювання, отримати професійне та якісне обстеження з висновком у короткий термін.
Комментариев: 0
Чудово вдаватимуться будь-які справи, в яких треба думати головою, чи то навчання, наука чи планування. А ось область почуттів та емоцій тимчасово відступить на другий план.
Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щорічно 22 серпня проходить Всеукраїнський День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.
влажность:
давление:
ветер: